Defensa y Justicia x LDU: veja informações e onde assistir ao segundo jogo da semifinal da Sul-Americana

O segundo finalista da Copa Sul-Americana será conhecido nesta quarta-feira, quando Defensa y Justicia, da Argentina, enfrenta a LDU, do Equador. As equipes entram em campo a partir das 19h (de Brasília, no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, pelo segundo jogo da semifinal.

A transmissão do confronto será feita, na televisão, através do canal por assinatura Paramount+. Pela internet, a transmissão do confronto entre Defensa y Justicia e LDU será feita pelo serviço de streaming STAR+.

