Cristiano Ronaldo leva o prêmio de melhor jogador de setembro do Campeonato Saudita

The RSL top scorer with ? goals ?@Cristiano is your September Player of the Month ?#yallaRSL | @Roshnksa pic.twitter.com/DdXd0AB6IQ

? Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 3, 2023

Essa é a segunda vez seguida que o craque recebe o prêmio de melhor jogador do mês. Cristiano Ronaldo também foi condecorado em agosto, quando teve cinco gols e duas assistências. Ele é o artilheiro isolado do Saudita, com 10 gols até aqui.

O atleta de 38 anos não foi o único destaque do Al-Nassr. A Liga Saudita também escolheu o técnico Luis Castro como o melhor treinador de setembro. Já o brasileiro Marcelo Grohe, goleiro do Al-Ittihad, foi eleito o melhor de sua posição no mês.

O Al-Nassr voltará a campo pela competição na próxima sexta-feira, em confronto com o Abha. A partida está marcada para o meio-dia (horário de Brasília).