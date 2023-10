Coritiba identifica torcedor responsável por atos racistas no duelo com o Athletico-PR

O Coritiba Foot Ball Club informa que a partir das imagens do circuito interno de monitoramento do Estádio Couto Pereira, foi devidamente identificado possível autor de supostos atos racistas no último domingo (01), no athleTIBA. Desta forma, todas as informações foram... pic.twitter.com/SndEvFTF6m

? Coritiba (@Coritiba) October 3, 2023

A equipe já havia pulicado uma nota de repúdio ao ocorrido na última segunda-feira. Dentro de campo, o Coritiba saiu vencedor do confronto, conseguindo aplicar 2 a 0 no rival, com gols de Victor Luis e Slimani.

Apesar do triunfo, o time paranaense continua em situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Coritiba ocupa a lanterna da competição, com só 17 pontos somados. Os comandados do técnico Thiago Kosloski voltarão a campo no próximo domingo, em embate na Arena MRV diante do Atlético-MG.