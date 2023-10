Corinthians anuncia novo patrocinador antes de semifinal da Sul-Americana

O presidente Duilio Monteiro Alves celebrou o fechamento do acordo com a Tele Sena, exaltando a relação do clube com a marca.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

"Ter a Tele Sena de volta ao uniforme do Corinthians prova que as marcas tradicionais guardam com carinho os efeitos positivos dessa exposição e que elas reconhecem o bom trabalho de reposicionamento do Corinthians junto ao mercado", afirmou.