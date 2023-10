Contra o Bragantino, Abel lança 24ª Cria da Academia no profissional do Palmeiras

Kauan Santos foi o 24° jogador da base lançado na Era Abel Ferreira. No último domingo (1), na derrota do Palmeiras para o Bragantino — por 2 a 1, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro —, a Cria da Academia entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo e fez sua estreia como profissional.

O jovem atacante, vale lembrar, havia marcado dois golaços — um olímpico, inclusive — no Derby disputado no dia 22 de setembro, pelo Campeonato Paulista sub-20.

Ao todo, desde que o técnico português assumiu o comando do time palestrino, o Verdão já usou 36 jogadores vindos das categorias de base do clube.