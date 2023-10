Comissão de arbitragem concorda com marcação de pênalti em Marcos Leonardo

Nesta terça-feira, durante o programa da CBF, Papo de Arbitragem, o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, analisou a marcação de pênalti em Marcos Leonardo, durante a goleada do Santos contra o Vasco, na Vila Belmiro.

Na concepção de Seneme, a decisão da arbitragem, que contou com revisão do VAR, foi acertada e está respaldada na regra.

"Se a gente observar o jogador, ele chega atrasado na bola e não disputa e vai na direção do corpo do atacante. Se o contato fosse mínimo ou se o atacante realmente deixasse o corpo, nada a marcar. Existe uma imprudência do defensor, que vai direto ao corpo do atacante e o derruba. Eles interpretaram dessa maneira e estão respaldados pela regra", analisou.