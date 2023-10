Com Romero e Rojas, Corinthians está pronto para enfrentar Fortaleza; veja escalações

Já o Fortaleza de Vojvoda está escalado com: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero.

Marinho, titular do Leão do Pici, é desfalque por conta de lesão no joelho.

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Neo Química Arena. Um novo empate leva a decisão para as penalidades máximas, enquanto quem vencer no tempo normal garante vaga na decisão da Sula.

Quem avançar no confronto enfrenta LDU ou Defensa y Justicia na final do torneio continental. No primeiro jogo, os equatorianos venceram por 3 a 0 e possuem larga vantagem.

A bola rola às 21h30 (de Brasília), na capital cearense.