Com novidade, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para pegar o Vasco

A notícia do dia ficou por conta de Patryck, que deu sequência à recuperação de um trauma no tornozelo direito e fez um trabalho com os preparadores físicos. Já o atacante Erison, em aprimoramento da parte física após recuperar-se de um estiramento na coxa esquerda, mais uma vez participou de boa parte do treinamento.

Os demais atletas machucados seguem em tratamento no Reffis Plus. São eles: Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (tenotonomia no adutor direito), Marcos Paulo (cirurgia no joelho esquerdo) e Arboleda (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda).

Para a partida contra o Vasco, Dorival terá alguns desfalques importantes. O zagueiro Beraldo, o lateral Rafinha e o atacante Calleri, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão de fora.

O São Paulo ganhou um respiro na tabela do Brasileirão com a vitória sobre o Corinthians. A equipe, agora, ocupa o décimo lugar e está a oito pontos da zona de rebaixamento.

Mesmo assim, a tendência é que o Tricolor entre em campo com o que tem de melhor, de olho em uma posição mais confortável e, consequentemente, uma premiação maior. O grupo retorna às atividades nesta quarta, no período da manhã, para dar sequência à preparação.

São Paulo e Vasco se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileiro. O jogo acontece em São Januário, no Rio de Janeiro.