Com Mano Menezes, Sheik aposta em classificação do Corinthians na Sul-Americana

Na ida, partida que culminou na demissão do então técnico Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians empatou com o Fortaleza jogando na Neo Química Arena: 1 a 1. Com isso, no duelo desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, um novo empate entre as equipes leva a decisão da vaga para os pênaltis. Uma vitória - por qualquer placar - para um dos lados é suficiente para carimbar o passaporte para a disputa do título. A final acontecerá no dia 28 de outubro, em Maldonado, no Uruguai.