Calleri se torna o quinto maior artilheiro do São Paulo no século XXI

O centroavante Jonathan Calleri atingiu mais uma importante marca com a camisa do São Paulo. Com os dois gols marcados na vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, o argentinou se tornou o quinto maior artilheiro do clube no século XXI.

Agora, o atacante soma 62 gols pelo Tricolor, ultrapassando Dagoberto, com 61. Ele só fica atrás de Luciano (63 gols), França (69), Rogério Ceni (112) e Luís Fabiano (212).

O jogador ainda tem a possibilidade de assumir o terceiro lugar, caso balance as redes mais oito vezes na temporada. Entretanto, há uma forte possibilidade do atleta ser preservado na reta final deste ano, para corrigir um problema no tornozelo.