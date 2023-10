Com futuro indefinido, Lucas afirma que tem "muita chance" de ficar no São Paulo

O atacante Lucas Moura segue com futuro indefinido no São Paulo. Na noite desta terça-feira, o jogador compareceu a uma festa para comemorar o título inédito da Copa do Brasil junto com todo o elenco e, em conversa com a imprensa, afirmou que tem muita chance de permanecer no clube.

Lucas se disse realizado no clube são-paulino e colocou o bem-estar da família como prioridade. No entanto, ele preferiu despistar para não gerar uma expectativa exagerada aos torcedores.

"Estou muito realizado. Vim com a intenção de sentir a emoção de vestir a camisa do São Paulo, estava com muita saudade. E, obviamente, queria levar essa Copa do Brasil. Deus me presenteou com essa taça. Não queria pensar sobre o futuro agora, quero viver esses dois meses com calma e depois tomar uma decisão. Quero entender o projeto do São Paulo para o ano que vem e depois pensar nisso", disse o atleta.