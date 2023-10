Com Diego Costa suspenso, Bruno Lage deve colocar Tiquinho Soares de volta no elenco titular

O Botafogo iniciou a preparação para o clássico contra o Fluminense neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Para este duelo, o técnico Bruno Lage tem um desfalque certo. Isso porque o atacante Diego Costa está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Diego Costa foi titular no empate com o Goiás na vaga de Tiquinho Soares. A mudança surpreendeu o torcedor, que criticou muito Bruno Lage. Ainda assim, o artilheiro do Brasileirão entrou no segundo tempo e fez o gol que garantiu o empate em 1 a 1.

Com a ausência certa de Diego Costa, a tendência é de que Tiquinho Soares volte a ser titular contra o Fluminense. O Botafogo também terá o retorno do lateral esquerdo Marçal, que cumpriu suspensão na rodada passada após ser expulso contra o Corinthians.