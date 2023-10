Com baixo retrospecto, São Paulo fará quatro jogos como visitante no mês de outubro

Depois, a equipe de Dorival Júnior volta a jogar fora da casa. O time tem pela frente um clássico diante do Palmeiras, em pleno Allianz Parque. O último compromisso deste mês será no Paraná, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena.

Se quiser sair desta sequência com um balanço positivo, o São Paulo precisará melhorar seu desempenho longe de casa nesta temporada. O Tricolor, segundo pior visitante do Brasileirão, ainda não venceu nenhuma vez distante da torcida na competição - seis derrotas e cinco empates (15% de aproveitamento).

A última vitória da equipe fora de casa pelo Campeonato Brasileiro foi há quase onze meses. Somadas as três últimas edições da Série A, o time venceu apenas nove partidas como visitante.

Com a vitória de virada no clássico contra o Corinthians, no último sábado, por 2 a 1, o São Paulo se distanciou do Z4 e pôde respirar na tabela de classificação. A diferença para a zona de rebaixamento, agora, é de oito pontos.