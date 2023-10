Chicago Fire x Inter Miami: confira onde assistir ao duelo válido pela MLS

? #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/or04nTPip3

? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 2, 2023

Após ter ficado de fora dos últimos confrontos do Inter Miami, inclusive da final da US Open Cup (Copa dos Estados Unidos) vencida pelo Houston Dynamo, Lionel Messi ainda não tem presença garantida no duelo. O argentino sofre com uma lesão antiga, mas não tem contusão muscular, o que tranquiliza o clube e a diretoria.

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube