CBF divulga áudio do VAR da confusão entre Santos e Vasco na Vila

Nesta terça-feira, a CBF divulgou o áudio do VAR da análise da confusão na goleada do Santos contra o Vasco por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O incidente aconteceu aos nove minutos do segundo tempo.

O ocorrido teve como estopim a entrada dura de Sebastian depois de Soteldo subir na bola em lance lateral. A jogada foi em frente ao local onde os reservas santistas estavam aquecendo. Logo após a firula, a arbitragem deu uma bronca no venezuelano.

A princípio, o árbitro da partida, Anderson Daronco (RS-FIFA), expulsaria Rodrigo Fernández e Gary Medel, além de um cartão amarelo para João Paulo. Nesse momento, o responsável pelo VAR Wagner Reway (VAR-FIFA-PB), diz que o atacante uruguaio não deveria ser expulso já que "não fez o movimento de agressão" contra o meia.