Campeão com o Palmeiras, goleiro Deola anuncia aposentadoria do futebol

O goleiro Deola anunciou nesta terça-feira que se aposentou do futebol. Aos 40 anos, o arqueiro, que foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, em 2012, utilizou suas redes sociais para informar sobre sua decisão.

Deola foi formado nas categorias de base do Verdão e permaneceu no clube de 2003 a 2016, com vários empréstimos neste período. Além do Palmeiras, também atuou por Guarani, Fortaleza, Vitória, entre outros. O agora ex-jogador afirmou que encerrou sua carreira com "um treino entre amigos".

"Então esse dia chegou. Dia de anunciar oficialmente minha aposentadoria dos gramados. Não vou fazer textão e encerrei a carreira com um treino entre amigos. Não tem textão pois já fiz vários e sempre compartilhei meus sentimentos, sobre o treino, meu tornozelo não está 100% e fizemos o menor grau de esforço possível. Agradeço a todos os clubes, representantes, torcedores etc. Por onde passei, sempre procurei fazer o meu melhor e sempre fui reconhecido por isso", publicou.