Bruno Lage vê como normal as vaias da torcida após empate do Botafogo

Fim de jogo: Botafogo 1 x 1 Goiás. Gol alvinegro foi marcado por Tiquinho Soares. #VamosBOTAFOGO

? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/mBBiRH981G

? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 3, 2023

Tiquinho Soares entrou no intervalo e marcou o gol de empate do Botafogo. Após o apito final, as críticas da torcida se concentraram em Bruno Lage, que viu como normal as vaias da torcida.

"A torcida pode vaiar quem eles entenderem. A maneira como me queiram tratar é completamente indiferente. Preferia que fosse outra situação, mas também para isso temos que conseguir o resultado. A nossa vida de treinador é esta. O homem que estava aqui sentado antes de mim também chamaram os nomes que chamaram. Por isso, faz parte, faz parte desta profissão. O torcedor tem sempre razão em qualquer situação, desde que apoie a equipe", disse.