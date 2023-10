Bruno Lage explica por que Tiquinho começou jogo entre Botafogo e Goiás no banco

O Botafogo tropeçou no Nilton Santos e empatou com o Goiás, em 1 a 1, ontem (2), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Bruno Lage surpreendeu na escalação ao colocar o atacante Tiquinho Soares no banco de reservas. O artilheiro da Série A entrou no intervalo e marcou o gol do empate do Botafogo.

Em entrevista coletiva, o treinador português explicou o motivo de ter deixado o artilheiro do campeonato no banco de reservas.

"Na minha opinião, nos últimos jogos, o Tiquinho não foi aquele que vínhamos vendo de antes da lesão. Como temos o Diego Costa, optamos por ele. Sempre tem a opção de colocar os dois juntos. Foi uma opção minha", disse.