Brasil sofre virada contra a Alemanha e se complica na briga pela classificação no Pré-Olímpico

Na segunda parcial, os erros do início passaram a custar caro. A consistência dos alemães começou a fazer diferença e as dificuldades com o passe mudaram de lado, os brasileiros deixaram de levantar boas bolas. Ainda assim, o início do set foi equilibrado. Da metade para o fim, porém, a Alemanha cresceu e abriu uma vantagem que chegou a ser de cinco pontos. Em um ataque em que Tille explorou o bloqueio dos mandantes, os europeus fecharam por 24 a 19.

Virada e empate brasileiro

A derrota no segundo set impactou também os torcedores. O Maracanãzinho fazendo muito menos barulho foi um reflexo da insegurança demonstrada pela Seleção. A equipe de Renan Dal Zotto pareceu ser tomada pelo nervosismo e passou a tomar decisões erradas. Com algumas alterações, como a entrada de Maique e Allan, o Brasil mudou de postura, porém não conseguiu emplacar boas sequências. Por 25 a 19, os alemães viraram o jogo.

No set-point alemão, o Brasil manteve uma postura apática. No início da parcial, Lucarelli foi o único ponteiro a pontuar. A Alemanha, por sua vez, seguiu com o ritmo elevado e abriu uma vantagem de cinco pontos. Grozer, oposto da Alemanha, deu muito trabalho para a defesa brasileira. A Seleção, diferente dos sets anteriores, conseguiu se recuperar e deixar o placar em 21 a 21. O empate se manteve até 24 a 24. Após erros seguidos de ambos os lados, Reichert sacou curto e os alemães fecharam a vitória com um placar de 28 a 26.