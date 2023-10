Botafogo anuncia a demissão do técnico Bruno Lage

Bruno Lage chegou ao Botafogo em julho para ocupar o cargo deixado por Luís Castro e comandou a equipe em 16 oportunidades, incluindo jogos da Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. No torneio continental, porém, o Botafogo caiu nas quartas de final, sendo eliminado pelo Defensa y Justicia.

O Botafogo, que fez bom primeiro turno, segue na liderança do Brasileirão, com 52 pontos conquistados, a sete de distância do vice-líder Red Bull Bragantino. A equipe alvinegra, porém, não vive bom momento e com o placar igual com os Esmeraldinos, na 25ª rodada, chegou a seu quinto jogo sem vencer (quatro derrotas e um empate).

No período em que Bruno Lage esteve à frente do clube, o Botafogo teve cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Além do baixo rendimento apresentado pela equipe, outro fator que fez a pressão sobre o técnico aumentar foi a decisão de colocar o artilheiro Tiquinho Soares no banco de reservas no último jogo. O camisa 9, recuperado de lesão, entrou no segundo tempo e anotou o gol do empate do time carioca.

O Botafogo tem pela frente o clássico contra o Fluminense, que acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira o comunicado do Botafogo:

"O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal.