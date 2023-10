Autor do gol do título do São Paulo, Nestor é eleito craque da Copa do Brasil

O grande herói do São Paulo na conquista inédita da Copa do Brasil, o meia Rodrigo Nestor, recebeu o prêmio de craque da competição em 2023. A escolha foi anunciada através das redes sociais do torneio.

Nestor não só marcou o gol do título são-paulino, no segundo jogo da final, contra o Flamengo, no Morumbi, como deu assistência para Calleri balançar as redes na primeira partida da decisão, no Maracanã, dando vantagem ao Tricolor no confronto.

"Criado pelo Tricolor, o talento de Cotia foi a resposta para o São Paulo nas horas mais importantes. O gol do título e o cruzamento para Calleri foram a consagração de um menino que se tornou homem vestindo as cores do amado clube brasileiro", descreveu o perfil oficial da Copa do Brasil.