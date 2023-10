Atlético-MG ultrapassa o Fortaleza e tem a melhor campanha do returno do Brasileirão; veja a tabela

Restam apenas 13 rodadas para o fim do Brasileirão e a briga tanto para alcançar o líder Fogão, quanto para conseguir uma vaga no G-4 e para fugir da zona de rebaixamento estão a todo vapor. Com Copa Sul-Americana e Libertadores nesse meio de semana, a competição nacional será retomada no final de semana, com Goiás x Bahia abrindo os duelos da 26ª rodada, às 16 horas (de Brasília), no Serrinha.