Água Santa x Palmeiras: informações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista sub-20

Na última rodada, o Alviverde encarou o Corinthians em Santana de Parnaíba e ficou no empate por 1 a 1. Thalys marcou para a equipe palestrina, mas Caipira deixou tudo igual no Derby no último lance.

O torcedor palmeirense poderá assistir ao confronto em Diadema de forma gratuita. O acesso à arquibancada do Distrital do Inamar será feito pelo Portão 5.

O Palmeiras terá apenas o Paulista da categoria até o fim do ano. No início de 2023, as Crias da Academia conquistaram o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, superando o América-MG por 2 a 1 na final, disputada no Canindé.

Onde assistir ? o confronto terá transmissão do canal Futebol Paulista no YouTube.