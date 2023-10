Z4 e premiação: saiba por que São Paulo não quer "relaxar" no Brasileirão

O São Paulo já conquistou a tão sonhada vaga para a Copa Libertadores de 2024 com a conquista da Copa do Brasil. Mas, nem por isso o time comandado por Dorival Júnior irá jogar a toalha no Campeonato Brasileiro, competição na qual se encontra em uma situação um tanto quanto confortável.

Com as vitórias contra Coritiba e Corinthians nesta semana, o São Paulo se afastou consideravelmente da zona de rebaixamento, que antes vinha assombrando a equipe. O Tricolor acabou com um jejum de oito partidas sem um resultado positivo no torneio e agora respira aliviado, mas o técnico Dorival Júnior não quer que seus jogadores baixem a guarda.

Além de ainda haver chances matemáticas de ser rebaixado, caso volte a amargar uma sequência de resultados ruins, desta vez por relaxamento, o São Paulo também quer terminar o Campeonato Brasileiro na melhor colocação possível por causa da premiação paga pela CBF aos clubes.