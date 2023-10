Venezuela convoca Soteldo, Rincón e Ferraresi para enfrentar Brasil e Chile nas Eliminatórias

Nesta segunda-feira, a seleção venezuelana anunciou os 28 jogadores convocados para a disputa das próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Os nomes conhecidos da lista pelo futebol paulista são Soteldo e Rincón, do Santos, e Ferraresi, do São Paulo.

Além do trio, outros atletas que atuam ou já atuaram no Brasil são Roberto Rosales, do Sport, Jefferson Savarino e Rómulo Otero, ex-Atlético-MG. A Venezuela encara a Seleção Brasileira e o Chile pelas 3ª e 4ª rodada das Eliminatórias.

Nos últimos compromissos da equipe "Vinotinto", somou uma derrota e uma vitória, contra Colômbia e Paraguai, respectivamente. A diferença entre as convocações é a ausência dos jogadores Mikel Villanueva e Alejandro Marques na lista atual. Eric Ramírez, do Atlético Nacional, foi a novidade chamada pelo técnico Fernando Batista.