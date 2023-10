Veja a lista de relacionados do Boca Juniors para a partida de volta contra o Palmeiras, pela Libertadores

Após o empate por 0 a 0 com o Palmeiras na Bombonera e a derrota no clássico diante do River Plate, pelo Campeonato Argentino, o Boca Juniors tem foco total na partida de volta das semifinais da Libertadores. Nesta segunda-feira (2), o clube xeneize divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Verdão.

Às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, a equipe argentina duela com o time palestrino por uma vaga na grande decisão da competição continental.