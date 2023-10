Tottenham repudia ofensas racistas sofridas por Destiny Udogie após jogo contra o Liverpool

No último sábado, o Tottenham derrotou o Liverpool por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês. Depois do apito final, o lateral dos Spurs, Destiny Udogie, fez uma publicação nas redes sociais e foi alvo de ofensas racistas nos comentários.

O italiano postou fotos da partida e escreveu "abençoado" na legenda, além de uma referência bíblica. Em seguida, recebeu insultos racistas e foi chamado de macaco.

"Estamos enojados com as mensagens racistas dirigidas a Destiny Udogie nas redes sociais após o jogo de sábado contra o Liverpool. Trabalharemos com a Premier League e, sempre que possível, tomaremos medidas contra qualquer indivíduo que possamos identificar. Estamos com você, Destiny", escreveu o Tottenham em apoio ao jogador.