Técnico do Santos explica por que João Paulo não foi capitão contra o Vasco

Marcelo Fernandes, novo técnico do Santos, explicou por que Tomás Rincón foi o capitão da equipe na goleada contra o Vasco, ontem (1°). A passagem da faixa para o volante chamou atenção, já que João Paulo costuma exercer essa função no elenco. O treinador revelou que o goleiro vinha se sentindo pressionado com essa responsabilidade e pediu para que outro atleta assumisse o papel.

"João Paulo me procurou e disse que queria dar um tempo da faixa de capitão porque estava se sentindo pressionado, não por que ele não quer ser capitão, mas para dar uma oxigenada no grupo. Pedi para ele segurar contra o Bahia, seria arriscado. Uma derrota geraria confusão. Ele entendeu a situação, conversamos. O Rincón dispensa comentários, veio da Europa, é uma liderança nata. Capitão da sua seleção e atua em um ponto estratégico do campo. Para o João foi bom, está mais tranquilo, leve. Duas vitórias muito difíceis, isso é o mais importante", disse Marcelo Fernandes em coletiva de imprensa.

Rincón foi um dos melhores jogadores do Santos na Vila Belmiro, com direito a um gol e uma assistência contra o Vasco. O atleta foi contratado em agosto deste ano e já assumiu papel importante no time, sendo vital na marcação e na saída de bola.