Sub-11 e sub-13 do Palmeiras vencem duelos de ida das oitavas de final do Paulistão

No mesmo dia, o sub-13 do Palmeiras bateu o Desportivo Brasil por 1 a 0, no CT do time de Porto Feliz, com Davi Roque sendo o artilheiro da partida. Assim como o sub-11, a categoria agora decide a vaga em casa, no domingo, às 10h30, na Academia de Futebol 2, e tem a vantagem do empate.

O sub-13 tem 100% de aproveitamento no torneio nos 17 jogos, somando 76 gols marcados e três sofridos - líder nas três estatísticas.