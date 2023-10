Soteldo celebra quebra de jejum no Santos, mas freia empolgação: "Não podemos acomodar"

Após pouco mais de dois anos e meio, o meia-atacante Yeferson Soteldo voltou a balançar as redes pelo Santos. Vendido para o Toronto, do Canadá, em 2021, o jogador retornou à Vila Belmiro em 2022, mas marcou o primeiro gol na segunda passagem apenas na goleada contra o Vasco por 4 a 1, no último domingo.

"Desde a minha chegada eu sonhava com esse momento e ontem finalmente pude voltar a comemorar um gol com essa camisa que eu amo. Saiu no momento certo, em uma partida que a equipe precisava vencer dentro de casa para dar sequência à nossa reação no campeonato. Estou muito feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória dentro da Vila e pela entrega da nossa equipe dentro de campo", comemorou o camisa 10.

Antes, o último tento do venezuelano havia sido anotado em 16 de março de 2021, no empate em 1 a 1 contra o Deportivo Lara, pela pré-Libertadores. Na ocasião, ele marcou em cobrança de falta.