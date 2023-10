Sem treinador, Flamengo espera fechar com Tite ainda nesta semana

As primeiras reuniões foram feitas na última semana. Os dirigentes rubro-negros viram o Corinthians tentar atravessar o negócio, mas os paulistas desistiram do treinador e confirmaram a chegada de Mano Menezes.

As negociações com Tite, no entanto, seguem arrastadas. O ex-treinador da Seleção Brasileira recebeu proposta do Orlando City, dos EUA, e ainda não decidiu sobre o futuro.

O Flamengo tenta fechar a contratação de Tite nesta semana. O pensamento é que o novo comandante possa utilizar o período de paralisação das competições pela Data Fifa para iniciar seu trabalho.

Por conta disso, a tendência é a de que o interino Mário Jorge siga no comando do Flamengo neste sábado, contra o Corinthians, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.