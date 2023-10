Sem Raphinha, Barcelona divulga relacionados para duelo com o Porto pela Champions Leage

O Barcelona divulgou a lista dos 20 atletas relacionados para o jogo desta quarta-feira diante do Porto, pela segunda rodada do Grupo H da Champions League. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio do Dragão.

A principal ausência na relação é o atacante Raphinha, que teve uma lesão no bíceps femoral da coxa direita constatada após a realização de exames médicos. A contusão foi sofrida durante a vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.

Além do ponta brasileiro, seguem fora os meio-campistas Frenkie de Jong e Pedri, ambos lesionados e sem prazco de recuperação divulgado até o momento. Enquanto o holandês sofre com uma entorse no tornozelo direito, o jovem camisa 5 tem problemas na coxa e perdeu alguns jogos desde então.