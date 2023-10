Sem folgar! Treinos e decisões: veja a programação semanal do Palmeiras

Preparação total, portanto, para a partida de volta das semifinais da Libertadores. Às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira, o Verdão encara o Boca Juniors de olho em uma vaga na grande decisão da competição continental. Na ida, na Bombonera, empate por 0 a 0.

No dia seguinte, nada de descanso: o elenco volta a treinar às 11h (de Brasília) na Academia de Futebol. No sábado, nova sessão de preparativos ? dessa vez, no período da tarde, às 16h (de Brasília).

A semana do Palmeiras se encerra no domingo, às 16h (de Brasíllia), com um clássico pelo Brasileirão. Os comandados de Abel Ferreira enfrentam o Santos na Arena Barueri, pela 26ª rodada da disputa nacional, e precisam da vitória para seguir sonhando com o título.