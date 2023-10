São Paulo recorda jogo de inauguração do Morumbi na data de aniversário do estádio

Dali em diante, vieram diversas outras conquistas. Dois deles foram o Estadual de 1998, que contou com o brilho de Raí sobre o Corinthians, e o tri da América em 2005, após uma goleada sobre o Athletico-PR na decisão, por 4 a 0. Já a última delas foi a Copa do Brasil deste ano, em cima do Flamengo.

Além de títulos do São Paulo, o Morumbi já foi o palco de momentos importantes para rivais. Em 1977, por exemplo, foi no estádio que Basílio marcou contra a Ponte Preta e assegurou o troféu do Paulista, encerrando um jejum de 23 anos sem conquistas do Timão.

Já o Santos também conquistou o Campeonato Brasileiro de 2002, diante do Corinthians, no local, dando fim a uma fila de 18 anos sem vencer um título. O mesmo ocorreu com o Palmeiras, que levantou a taça do Paulistão de 1993 no Morumbi e acabou com uma seca de 16 anos.

Abaixo, relembre a história e jogos marcantes do Morumbi:

Maior estádio particular do Brasil, o Morumbi, que recebe o nome de Cícero Pompeu de Toledo, tem uma capacidade atual para 66.795 pessoas. Nos últimos dois anos, a torcida do São Paulo abraçou a fase ruim do time e virou dona de uma das melhores médias de público em território nacional.