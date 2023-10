Santos confirma renovação de contrato com joia da base Weslley Patati

Destaque do sub-20, o ponta entrou em campo em 27 oportunidades em partidas da categoria neste ano, entre Brasileirão, Copinha, Copa do Brasil e Paulistão. Foram 21 gols e duas assistências no período.

Contando com a joia no elenco, o Santos terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, nesse domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. No Campeonato Brasileiro, o Peixe está na 15ª posição, com 27 pontos.