Sampaoli se despede do Flamengo em suas redes sociais

Na tarde desta segunda-feira, Jorge Sampaoli utilizou suas redes sociais para se despedir do Flamengo. O ex-treinador do clube carioca foi demitido na última quinta-feira, poucos dias depois de ser derrotado pelo São Paulo na final da Copa do Brasil.

Na postagem feita no Instagram, o argentino disse que realizou um sonho ao comandar o Flamengo, mas que seu trabalho pode ter sido prejudicado por "inúmeros motivos anteriores" à sua chegada ao clube.

"Nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar. Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante. É o maior palco do futebol! Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes 5 meses", publicou o treinador.