Romero desencanta pelo Corinthians e chega ao quarto gol em jogos contra o São Paulo

Classificação e jogos Brasileirão

A atuação mais memorável do camisa 11 contra o Tricolor aconteceu no 6 a 1 do Brasileirão de 2015, no jogo em que o Corinthians comemorou o título daquela edição. Na ocasião, Romero marcou duas vezes e foi um dos nomes da goleada histórica. Ele também balançou as redes do São Paulo em 2017, em uma vitória de 3 a 2 pela mesma competição.

O tento pode dar esperança a Romero ter mais chances entre os titulares do Timão. No último sábado (30), o atleta jogou aberto pela esquerda, substituindo Wesley. que normalmente atua no setor.

O Corinthians volta a campo amanhã (3), em um importante confronto pela semifinal da Sul-Americana. A equipe duelará com o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, por uma vaga na final. A partida de ida, na Neo Química Arena, terminou empatada em 1 a 1.