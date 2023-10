Romero celebra reencontro com as redes e afirma que Corinthians está preparado para "fazer história" contra o Fortaleza

? Corinthians (@Corinthians) October 2, 2023

Romero fala que Mano passou confiança para elenco do Corinthians

Por fim, Romero comentou os primeiros passos de Mano Menezes como novo técnico do Timão. Até o momento, foram apenas quatro treinos comandados pelo treinador, mas o paraguaio garante que muita confiança foi passada ao elenco. Eles trabalharam juntos no Alvinegro em 2014.

"Ele [Mano Menezes] passou confiança para o grupo. Muito importante que ele já conheça a maioria dos jogadores. É muito pouco tempo de trabalho, mas já passou muita confiança para a gente. Vamos tentar fazer o que foi pedido amanhã [terça-feira]. Estamos preparados, trabalhamos esses dias para conquistar a vaga na final", completou o atleta.

Com Romero à disposição ? e duelando com Wesley por vaga entre os titulares ?, o Corinthians visita o Fortaleza às 21h30 (de Brasília) de terça-feira. O embate acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O vencedor do confronto, avança para a final. Em caso de nova igualdade, a definição será na disputa por pênaltis. O classificado encara quem passar do encontro entre LDU-EQU e Defensa y Justicia-ARG.