Corinthians: Romero agrada no Majestoso e deve ser titular contra o Fortaleza

O Corinthians deve ter novidade na escalação para o duelo decisivo contra o Fortaleza, nesta terça-feira, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, a tendência é que o atacante Ángel Romero seja mantido na equipe titular após atuação no Majestoso do último sábado.

O gol marcado e os 62 minutos em campo no Morumbi agradaram a comissão técnica de Mano Menezes. Por isso, o paraguaio deve seguir entre os onze iniciais no embate frente ao Leão do Pici.

Outro fator que pesa a favor do camisa 11 é a experiência em uma decisão. O jogador de 31 anos está mais acostumado a momentos de elevada pressão se comparado com os companheiros que disputam posição na ponta esquerda do Timão. Os garotos Wesley e Pedro vinham atuando naquela região ultimamente.