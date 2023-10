Richard Ríos se desculpa por pênalti em Bragantino x Palmeiras: 'Erros ensinam'

Abel Ferreira declarou que o Palmeiras controlou o jogo contra o Bragantino até o momento do pênalti. Após o revés alviverde para o Massa Bruta em Bragança Paulista ontem (1°), por 2 a 1, Richard Ríos, que foi responsável por ter cometido a penalidade, usou as redes sociais para se desculpar.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Juninho Capixaba carregou pela esquerda e cruzou com força para a área, a bola bateu no braço aberto de Richard Ríos e Wagner do Nascimento Magalhães assinalou a infração. Na cobrança, Eduardo Sasha encheu o pé e não deu chances de defesa para Marcelo Lomba: 1 a 1.

"Levantar a cabeça, trabalhar e me desculpar com os torcedores e companheiros que sempre me apoiam. Nossos erros nos ensinam muito mais que nossos acertos", publicou Ríos em sua conta no Instagram.