Ramón Díaz elogia primeiro tempo do Vasco diante do Santos, mas alerta: "Temos erros para corrigir"

O Vasco foi goleado pelo Santos por 4 a 1, na Vila Belmiro, e viu sua sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro ser interrompida. Mesmo com o resultado negativo, o técnico Ramón Díaz fez questão de elogiar o elenco, principalmente a atuação no primeiro tempo.

"Acho que fizemos um bom primeiro tempo. O pênalti foi ruim para nós porque tivemos que arriscar no ataque. Estou orgulhoso do que estamos fazendo. É uma luta até o final. Vamos seguir lutando. Sabemos que temos alguns erros para corrigir", disse o treinador argentino.