Pela primeira vez, Brasil confirma sete vagas em finais na Ginástica Artística feminina

A Seleção Brasileira de Ginástica Artística feminina vem cumprindo uma participação histórica no Mundial da Antuérpia. Pela primeira vez, uma equipe brasileira confirma sete vagas em finais de um mesmo Mundial.

O Brasil terminou em quarto lugar na fase qualificatória da competição por equipes. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares somaram 164.297 pontos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e China.

No individual geral, foram duas vagas obtidas. Rebeca se classificou na quarta posição (56.599), e Flávia Saraiva conseguiu a sexta vaga (54.699). É também a primeira vez na história em que o país alcança duas vagas no individual geral no primeiro grupo.