Palmeiras divulga lista de inscrição para disputa da Libertadores feminina; veja quem foi chamada

Poliana demonstra confiança em título do Palmeiras na Libertadores feminina: "Vamos em busca da taça"

Cabeça de chave, o Alviverde divide a chave também com Caracas-VEN e Atlético Nacional-COL.

As Palestrinas encerram a preparação no Brasil com um treino às 17h (de Brasília) desta segunda-feira, na Academia de Futebol. A delegação fica até o final do dia no Centro de Excelência antes de embarcar para solo colombiano - a chegada no país da disputa está prevista para a manhã de terça-feira (3).

Veja a lista de relacionadas

Goleiras: Alicia Bobadilla e Amanda



Laterais: Bruna Calderan, Juliete e Katrine