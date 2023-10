Palmeiras alerta para golpes em venda de ingressos para decisão na Libertadores contra o Boca Juniors

O Palmeiras usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para alertar o público que pretende ir ao Allianz Parque sobre golpes referentes a venda de ingressos. O Verdão encara o Boca Juniors às 21h30 (de Brasília) de quinta-feira, pela partida de volta das semifinais da Libertadores.

O Alviverde já havia alertado sobre a venda ilegal de bilhetes físicos e por QR Code. Agora, o 'alvo' da denúncia é um site.

"Informamos que estamos adotando as medidas cabíveis nas esferas criminal e cível contra o proprietário do domínio http://palmeirasingressos.com, que oferece ingressos falsos para o jogo contra o Boca Juniors-ARG, pela semifinal da Libertadores. Ressaltamos que o acesso ao Allianz Parque nas partidas do Verdão é realizado exclusivamente por biometria facial, tecnologia que implementamos justamente para coibir a ação de cambistas", publicou o Palmeiras.