Osasco bate Pinheiros e fica a uma vitória do 17° título Paulista de volêi feminino

O jogo

O primeiro set foi equilibrado do início ao fim. Apesar dos seis erros de saque, as defesas, especialmente de Camila Brait e Maira, aliados a potência ofensiva de Tifanny e Lorenne - com seis e nove pontos na parcial, respectivamente - fizeram a diferença nos momentos decisivos. A oposta marcou os dois últimos pontos para garantir a vitória osasquense por 26/24.

Osasco perdia o segundo set por 2/6 quando Giovana entrou em quadra. Assim como na segunda rodada da semifinal, contra Barueri, a levantadora mudou o ritmo da partida. Acelerando o jogo e acionando mais as centrais, ela comandou a virada, que veio em um ace de Callie. Fabiana montou o paredão no 15/13 e 18/13, voltando a marcar no set point (24/16), desta vez no ataque. A vitória, por 25/17, veio após um erro de saque do Pinheiros.

Camila Brait e Maira seguiram dominando o fundo de quadra. Tanto no passe como nas defesas, a dupla garantiu volume de jogo e possibilidade de contra-ataque para Osasco. Giovana, em uma bola de segunda, abriu três pontos: 9/6. Tifanny atacou uma bola na linha, validada somente no desafio, no 17/12. Callie, na bola xeque, fez 19/13. Maira explorou o bloqueio no 23/15 e desceu o braço no 24/16. A vitória por 25/18 veio com um bloqueio de Fabiana pelo meio.

Jogaram e marcaram para Osasco: Kenya, Lorenne (13), Maira (12), Tifanny (16), Callie (7), Fabiana (9) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Giovana (2), Silvana.

Jogaram e marcaram para o Pinheiros: Jackeline, Bruna Moraes (3), Lays (11), Mara (6), Sonaly (5), Karen (11) e a líbero Kika. Técnico: Duda Nunes. Entraram: Carol Grossi (3), Amanda, Isabella.