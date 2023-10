Nassaji Mazandaran x Al-Hilal: onde assistir e informações do jogo pela Liga dos Campeões da Ásia

In "Tehran" for the 2nd Asian match ??#AlHilal ? pic.twitter.com/aPVC3CidPX

O Al-Hilal estreou na Liga dos Campeões da Ásia com empate em 1 a 1 diante do Navbahor Namangan, em casa. Com isso, a equipe de Jorge Jesus está na segunda colocação do Grupo D, com um ponto, atrás justamente do Nassaji Mazandaran que estreou com vitória contra o Mumbai City por 2 a 0 e tem três pontos somados.

Este será o quinto jogo de Neymar pelo Al-Hilal. Até o momento em quatro compromissos, o brasileiro tem três assistências, mas ainda não balançou as redes pelo clube saudita.