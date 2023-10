Napoli x Real Madrid: veja informações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

Dino precisará vencer as facções domésticas

Pela primeira rodada, o Napoli visitou o Braga e saiu com o triunfo por 2 a 1, com o segundo gol marcado aos 43 minutos do segundo tempo. Já o Real Madrid só marcou o gol da vitória magra sobre o Union Berlin nos acréscimos.

Os donos da casa começaram com alguns tropeços no Campeonato Italiano e são os terceiros colocados, com 14 pontos. A equipe vem de duas vitórias, mas o técnico Rudi García afirmou que o Napoli terá um adversário complicado pela frente.

"A Champions é a principal competição que existe. Jogaremos contra um dos clubes mais importantes do mundo, que já venceu o campeonato muitas vezes. Será uma partida difícil", disse.