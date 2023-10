Mirassol x Londrina: confira informações e onde assistir ao duelo válido pela Série B

O Mirassol, atualmente nono colocado com 46 pontos, vem de duas vitórias seguidas na competição, batendo o CRB por 1 a 0 e atropelando a Ponte Preta, em pleno Moisés Lucarelli, pelo placar de 3 a 0. Os resultados fizeram com que o Leão voltasse a acreditar numa vaga no G-4, mas a distância ainda é grande: sete pontos atrás do Guarani, primeiro dentro da zona de classificação para a elite do Brasil.

O técnico Mozart contará com, ao menos, um desfalque certo para o duelo: o volante Neto Moura recebeu o terceiro cartão amarelo e não fica à disposição. O lesionado Matheusinho, por sua vez, depende de liberação do departamento médico e de avaliação do treinador para voltar aos gramados.