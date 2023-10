Meia Lucas Lima questiona expulsão na goleada do Santos: "O que eu fiz?"

Por meio de suas redes sociais, o meia Lucas Lima questionou a sua expulsão na goleada do Santos contra o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O atleta postou um print de uma mensagem no Instagram para o árbitro Anderson Daronco (RS-FIFA) perguntando em tom irônico: "O que eu fiz para ser expulso?".

A saída do jogador mais cedo ocorreu após Soteldo subir na bola em lance lateral e causar a ira dos vascaínos. Depois do término da confusão, o juiz gaúcho deu amarelo para o venezuelano e para Sebastian Ferreira - que agrediu o ponta, além de ter mandado para fora do duelo: Lucas, Rodrigo Fernández e Gary Medel.

Na súmula, Daronco utilizou a seguinte justificativa para expulsar Lucas Lima: "empurrar e pisar no pé de seu adversário de nº99 o sr Pablo Ezequiel Vegetti com o jogo paralisado".