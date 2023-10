Medel será desfalque do Vasco para jogo contra o São Paulo

O Vasco foi derrotado pelo Santos no último domingo. Durante o jogo, o zagueiro Medel recebeu cartão vermelho após confusão envolvendo o atacante Soteldo, e, portanto, terá de cumprir suspensão automática, ficando de fora do duelo contra o São Paulo no próximo sábado, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a derrota, o Cruzmaltino voltou a ficar pressionado e pode voltar para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ainda nesta rodada, caso o Goiás pontue contra o Botafogo.

Por conta disso, a partida contra o São Paulo, em São Januário, ganhou ainda mais importância. O Vasco precisa voltar a vencer para retomar a recuperação na Série A e se distanciar do Z4.